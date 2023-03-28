Подмосковье 28 марта 2023, 15:25 Учения по тушению лесных пожаров провели в Волоколамске Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

Читать 360tv в

Сотрудники волоколамского филиала «Мособллеса» приняли участие в учениях по отработке тактики и техники тушения лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Комлесхоза региона.

Учения по тушению условного очага возгорания прошли вблизи поселка Кировский городского округа Лотошино. В них приняли участие представители администрации городского округа, волоколамских филиалов «Мособллеса» и «Центрлесхоза», а также ТУ № 3 «Мособлпожспаса».

В учениях приняли участие 25 человек, были отработаны различные способы тушения лесных пожаров с помощью ранцевых лесных огнетушителей, пожарных машин и воздуходувок.

«Цель таких учений — отработка взаимодействия между службами и ведомствами, деятельность которых направлена на ликвидацию лесного пожара и его последствий. По итогам мероприятия дана положительная оценка действиям всех структурных подразделений», — сказал замдиректора волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» Николай Колесниченко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».