Подмосковье 19 мая 2023, 04:20 Учения по предупреждению и тушению пожара на торфяниках прошли в Рошале Министерство ЖКХ МО

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В Рошале сотрудники «Московской областной аварийно-восстановительной службы» провели комплексные тактико-специальные учения по предупреждению и ликвидации возгорания торфяников. На мероприятии присутствовал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

«После масштабных торфяных пожаров 2010 года правительством Московской области было спроектировано и построено 76 комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения торфоместорождений общей площадью около 73 тысячи гектаров. Эксплуатацию данных объектов реализует „МОС АВС“», — пояснил министр.

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Комплексы обеспечены водоснабжением, в том числе на их территории находятся 87 накопительных водоемов и сеть каналов свыше 970 километров. Общий проектный объём воды в каналах и водоемах составляет около 11 миллионов кубов. Эти запасы пополняются во время дождей.

Если воды во время пожара будет не хватать, то к работе подключат насосы. Для этого предусмотрели 15 насосных станций с 30 километрами трубопровода. Воду будут качать из 14 дополнительных водоисточников.

Помимо подготовки к тушению специалисты ведут работу с населением. На въездах на территорию с торфяниками размещают стенды с информацией, людей информируют через соцсети.

«Для предотвращения торфяных пожаров круглый год на территории Подмосковья ведётся визуальное наблюдение за состоянием данных комплексов обводнения. Уровни грунтовых вод и влажность торфа наблюдаются в скважинах в период летней межени от весеннего паводка до осеннего паводка не реже одного раза в неделю», — добавил Велиховский.

На территории Московской области с наступлением пожароопасного периода устанавливаются 76 специализированных мобильных баз. С начала года в регионе торфяники не горел.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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