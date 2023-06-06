Подмосковье 06 июня 2023, 14:51 Учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли на полигоне в Ногинске

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Почти 900 человек приняли участие в тренингах по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ногинске. Масштабные учения провели в рамках международного салона «Комплексная безопасность».

По легенде, в одном из городов России произошел техногенный взрыв. Клубы разноцветного дыма охватили город, прорвалась дамба, началось разрушение жилых домов. Специалисты отработали действия на случай такого ЧС на территории Ногинского спасательного центра. Участие в тренингах принимали подразделения МЧС и МВД России, Росгвардии и лесной охраны.

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«В отработке учений даже опытные люди для себя каждый раз находят что-то новое. Мы должны быть высоко подготовлены», — отметил министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

В учениях задействовали около 900 человек и более 170 машин. На суше отработали тушение пожара, на воде — спасение людей катером на воздушной подушке «Кальмар». Вертолетная группировка провела разведку в воздухе.

Сильный ветер и дождь не стали помехой — все поставленные на учениях задачи были выполнены. В завершение дня на плацу учебно-тренировочного комплекса прошел парад техники и расчета Академии гражданской защиты МЧС России.

Первые результаты работы филиала госфонда «Защитники Отечества» обсудили в Московской области. С момента открытия в него обратились уже более 50 человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.