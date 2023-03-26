26 марта 2023, 14:10
Учения для добровольной пожарной команды провели в Красногорске
В Красногорске 25 человек вступили в ряды добровольной пожарной команды. Они прошли первое обучение по курсу «Школа добровольного пожарного — 2023».
Занятия прошли в несколько этапов, на каждом отрабатывался определенный навык. Новых членов команды обучали старейшины отряда, не обошлось без отработки тушения лесных пожаров.
«Мы здесь работаем с ранцевыми лесными огнетушителями. Это эффективное средство для тушения лесных и травяных пожаров, соответственно, скоротечных. Здесь важно подавать воду в основание пламени, то есть в нужном направлении, в нужное место, и экономить воду, потому что ее может не хватать. И не забывать о собственной безопасности — всегда немного оставлять воды в ранце», — рассказала инструктор Дарья Калинина.
Также на учениях добровольцы отработали навык работы с воздуходувкой, мотопомпой, рукавным оборудованием и переключателями. В общей сложности занятия длились шесть часов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка во Фрязине в 2023 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
Спасатели
Пожары
Реклама
Реклама