Подмосковье 26 марта 2023, 14:10 Учения для добровольной пожарной команды провели в Красногорске Светлана Шмелёва

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В Красногорске 25 человек вступили в ряды добровольной пожарной команды. Они прошли первое обучение по курсу «Школа добровольного пожарного — 2023».

Занятия прошли в несколько этапов, на каждом отрабатывался определенный навык. Новых членов команды обучали старейшины отряда, не обошлось без отработки тушения лесных пожаров.

«Мы здесь работаем с ранцевыми лесными огнетушителями. Это эффективное средство для тушения лесных и травяных пожаров, соответственно, скоротечных. Здесь важно подавать воду в основание пламени, то есть в нужном направлении, в нужное место, и экономить воду, потому что ее может не хватать. И не забывать о собственной безопасности — всегда немного оставлять воды в ранце», — рассказала инструктор Дарья Калинина.

Также на учениях добровольцы отработали навык работы с воздуходувкой, мотопомпой, рукавным оборудованием и переключателями. В общей сложности занятия длились шесть часов.

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