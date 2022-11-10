Подмосковье 10 ноября 2022, 04:38 День открытых дверей проведут в МГОУ 19 ноября Википедия

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День открытых дверей пройдет в Московском государственном областном университете (МГОУ) 19 ноября. В этот день сотрудники вуза расскажут абитуриентам об условиях поступления и образовательных программах.

«Сотрудники отдела по профориентационной работе с абитуриентами и студентами расскажут о правилах приема на 2023/24 учебный год и ответят на все интересующие вопросы. Об особенностях образовательных программ также можно узнать на встречах с представителями всех 14 факультетов МГОУ», — сообщила пресс-служба вуза в Telegram-канале.

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День открытых дверей проведут в главном корпусе МГОУ. Он находится на улице Радио в Москве. Мероприятие начнется в 11:00. Перед посещением необходимо пройти онлайн-регистрацию. Сделать это можно, перейдя по ссылке и заполнив анкету.

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В середине октября МГОУ запустил первый в регионе проект «Медицинские классы Подмосковья». Теперь школьники с помощью VR-тренажера смогут примерить на себя роль хирурга, сделать шов и попробовать провести лапароскопическую операцию.