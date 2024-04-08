Подмосковье 08 апреля 2024, 16:23 Учебник по модулю «Основы православной культуры» презентовали в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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В Балашихе провели встречу по основе религиозных культур. На ней обсудили духовно‑нравственное просвещение учеников и представили учебник «Основы православной культуры».

Главным вопросом встречи стал выбор детьми третьих классов и их родителями модуля «Основы православной культуры». На мероприятии присутствовали первый заместитель министра Московской области Елена Михайлова, представители Балашихинской епархии и педагоги. В нем приняли участие свыше 300 человек.

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«Основы религиозных культур — это обязательный для изучения в школах предмет, а выбор модуля — требование законодательства. В 2001 году мы заключили соглашение о сотрудничестве с Русской православной церковью. С того времени предлагаем выбирать основы православной культуры. Важно, чтобы дети знакомились с культурой православия», — отметила Елена Михайлова.

На мероприятии представили учебник по модулю «Основы православной культуры», к нему рабочую тетрадь и рассказали про образовательный ресурс «Клевер Лаборатория».

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