Подмосковье 22 ноября 2023, 11:09 Участок веломаршрута из Москвы до Санкт-Петербурга открыли в Мытищах Министерство благоустройство Московской области

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Реализация веломаршрута Москва — Санкт-Петербург продолжается в Московской области. Участок в Мытищах уже открыли для проезда.

«Новая трасса представляет собой дорожку протяженностью 2,8 километра, соединяющую парк Яуза города Москвы с Мытищинским лесопарком», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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На маршруте можно посмотреть местные культурные достопримечательности, посетить кафе, торговый центр и Мытищинский лесопарк. Вдоль велодорожки установили лавочки для отдыха, а также освещение, чтобы ехать было комфортно в любое время суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов, которые посетят Московскую область во время зимних каникул.

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