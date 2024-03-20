Подмосковье 20 марта 2024, 23:01 Участок в Талдомском городском округе стал самым недорогим лотом прошедшей недели на аукционе по аренде Комитет по конкурентной политике Московской области

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Самым недорогим лотом на аукционе, который провел с 11 по 15 марта комитет по конкурентной политике Московской области, стал земельный участок под строительство дома в Талдомском городском округе. Десять соток в деревне Мякишево арендовали за 22 тысячи рублей в год.

Как рассказали в ведомстве, торги стартовали с 21,6 тысячи рублей в год, однако в ходе аукциона двое претендентов увеличили стоимость аренды на 648,79 рублей. Таким образом, финальная цена составила 22 тысячи рублей в год.

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Найти доступные к торгам лоты можно на сайте ЕАСУЗ. Для участия в аукционе достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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