Подмосковье 06 марта 2024, 22:17 Участок в округе Шаховская стал самым недорогим лотом прошлой недели на торгах аукциона по аренде Медиаархив Подмосковья

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Самым недорогим лотом на аукционе, который провел на прошлой неделе комитет по конкурентной политике Московской области, стал земельный участок в городском округе Шаховская. 13 соток в деревне Новоникольское под строительство дома взяли в аренду за 25 тысяч рублей в год.

Как рассказали в ведомстве, торги стартовали с 18,8 тысячи рублей, но в ходе аукциона арендная ставка увеличилась на шесть тысяч и составила 25 тысяч рублей в год. На участок претендовали двое жителей Подмосковья.

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Найти доступные к торгам лоты можно на сайте ЕАСУЗ. Для участия в аукционе достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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