Подмосковье 17 апреля 2024, 15:26 Участок в Истре стал самым дорогим на аукционе в Подмосковье за неделю Участок земли в Истре арендовали за 24 миллиона рублей Комитет по конкурентной политике Московской области

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Самую высокую цену лота на аукционе, который провел комитет по конкурентной политике Подмосковья на прошлой неделе, зафиксировали в городском округе Истра. Там 48 соток земли под склады арендовали за 24 миллиона рублей.

Как рассказали в ведомстве, всего комитет совместно с Региональным центром торгов провели 83 аукциона, в которых приняли участие 280 человек.

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Цена участка земли в деревне Павловское городского округа Истра стартовала с двух миллионов рублей, но семеро участников подняли финальную стоимость в 12, 5 раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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