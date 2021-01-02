Участок ЦКАД-1 помог жителям Домодедова сократить путь до Симферопольского шоссе

«Жители Домодедова могут добраться до Симферопольского шоссе за 30 минут. <...> Участок ЦКАД-1 проходит по территории городских округов Домодедово и Наро-Фоминский, а также Новой Москвы. Протяженность дороги — 49,5 километра», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что теперь гораздо быстрее можно доехать из Наро-Фоминска до Калужского шоссе. Дорога строится по поручению президента Владимира Путина. Полностью завершить строительство планируется в третьем квартале 2021 года.

Стоимость проезда от развязки на Калужском шоссе до развязки на пересечении А-107 для легковушки составляет 41,5 рубля по транспондеру и 50 рублей — наличными или банковской картой. Пополнить транспондер можно через личный кабинет на сайте, мобильное приложение «Автодор», терминал «Элекснет» или со счета телефона.