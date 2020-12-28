Как сэкономить на проезде по ЦКАД?

«Сегодня у нас праздник. Праздник, потому что долгожданная ЦКАД практически вся поедет, 310 километров, 4 полосы движения, 110 км в час. Экологические проблемы, социальные проблемы, конечно, разгрузятся очень активно», — отметил председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

11 ноября в Подмосковье движение открыли по третьему, самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги. Он протянулся между М11 «Нева» и М7 «Волга». Отрезок существенно разгрузил альтернативные пути и позволил водителям проезжать без светофоров со скоростью до 110 километров в час. Сэкономить на проезде поможет транспондер.

«Скидка каскадная. Причем она действует сейчас на 3-м, а с запуском 4-го пускового комплекса ЦКАДа, она будет распространяться на него, а далее и на весь ЦКАД в целом. И благодаря этой каскадной скидке, проезжая несколько участков, вы получаете вместо 15% скидки — 30% за 2 участка, 50% за 3 и более участков. Не говоря уже о программе лояльности, которая позволяет получить дополнительную скидку помимо этих 50%», — рассказал генеральный директор «Автодор — Платные дороги» Дмитрий Дунаев.

Способов пополнить транспондер много. К примеру, через личный кабинет на сайте, мобильное приложение «Автодор», со счета телефона или терминал «Элекснет». Оплатить проезд — еще удобнее. На новой магистрали современная система взимания платы Free Flow, другими словами, свободный поток. Главная «фишка» — никаких шлагбаумов, ведь по новой дороге хочется ехать без остановок, и это учли. Машина проезжает через рамку с оборудованием, и оплата списывается автоматически с лицевого счета. Если транспондер еще не успели приобрести — можно заранее купить билет на сайте «Автодор — Платные дороги» или оплатить задолженность после проезда. Наличие оплаты определят после распознавания госномера.

ЦКАД как проект — это проект мирового уровня. Построить в огромном мегаполисе в московской агломерации с таким количеством жителей, с таким количеством инженерных коммуникаций, дорогу полноценную, пересекающую все вылетные магистрали, которые существуют в области и вообще в Центральном регионе — это задача мирового уровня. И сегодня нам удалось ее реализовать Марат Хуснуллин заместитель председателя правительства РФ

ЦКАД-3 может пропускать более 43 тысяч автомобилей в сутки. Всего до конца 2020 года ЦКАД будет открыт практически полностью, а это — с протяженностью ЦКАД-3 и ЦКАД-5 — больше 300 километров.