Участок трассы М-10 «Россия» отремонтируют в Клину

Федеральную трассу М-10 «Россия» с 83-го по 108-й километр отремонтируют. Об этом сообщил Минтранс Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль». Участок трассы проходит через городской округ Клин.

В данный момент рабочие выносят и переустраивают существующие коммуникации. Кроме того, на участке дороги организуют системы водоотвода и замены дорожной одежды.

Источник фото: телеканал «360»

Для удобства пешеходов на участке дороги обустроят тротуары и ограждения, установят новые остановки. Для повышения безопасности дорожного движения у трассы появится барьерное ограждение. На всей протяженности участка ремонта будет обеспечено наружное электроосвещение.

На подъездах к ремонтируемому участку дороги установят информационные щиты и временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения. На данном участке автодороги предполагается временное снижение пропускной способности.

Работы по ремонту участка дороги завершат в ноябре 2022 года.

В 2024 году в Подмосковье откроют Мытищинскую хорду. Она разгрузит дороги, которые работают уже на пределе, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Это Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе. Новая трасса станет дублером одного из самых интенсивных участков МКАД.