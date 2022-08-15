Участок под склад выставили на торги в Истре

Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на аукцион земельный участок под склад в районе станции Манихино (округ Истра). Начальная цена аренды составляет 600 тысяч рублей.

Земля площадью 2170 квадратных метров предлагается в аренду на 13 лет и 2 месяца по начальной цене арендной платы 600 тысяч рублей в год. Участок окружен жилыми и торгово-производственными объектами, имеет хороший подъезд для автотранспорта. Рядом проходит ЦКАД. В шаговой доступности автобусная остановка и железнодорожная станция.

Учитывая удобное расположение, участок отлично подойдет под размещение склада. Объект может оказаться интересен как начинающим инвесторам, так и действующим предпринимателям для улучшения логистики.

У арендатора будет возможность выкупить земельный участок после возведения объекта капитального строительства и оформления права собственности на него.

Для участия в электронном аукционе необходимо подать заявку до 7 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер. Торги состоятся 9 сентября. Узнать о том, какие еще объекты выставлены на реализацию в Московской области можно на Портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о расширении площади программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут получить землю на льготных условиях.