Солнечногорск получил в собственность еще 95 гектаров федеральной земли | 360°

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Солнечногорск получил в собственность еще 95 гектаров федеральной земли

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В собственность Солнечногорска передали 95 гектаров земли промышленного назначения. Она будет использоваться для того, чтобы в городском округе развивалась социально-экономическая составляющая. Земля в экономике — один из важнейших ресурсов, без которого невозможно представить практически ни один вид деятельности.

«Именно с целью социально-экономического развития городского округа Солнечногорск мы совместно с коллегами из Росимущества передали в собственность округа 95 гектаров федеральной земли в деревне Миронцево», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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На участке будут открывать и развивать новые проекты. В целом в Подмосковье только с начала текущего года муниципалитетам передали более 645 гектаров земли, которая ранее находилась в федеральной собственности. В Солнечногорске сейчас решается вопрос, как именно будет использоваться переданная земля. Будет разработана специальная «дорожная карта», в которой пропишут все шаги по введению участка в оборот. При их разработке будет учитываться не только потребность округа, но и мнение рядовых жителей.

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Ранее прием заявок по программе «Земля за 1 рубль» стартовал в Подмосковье. Ее внедрили по решению губернатора Андрея Воробьева. Обратиться за такой мерой поддержки можно на областных «Госуслугах».

Солнечногорск

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