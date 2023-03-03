Подмосковье 03 марта 2023, 17:47 Участницы женского бизнес-сообщества из Воскресенска получили благодарственные письма за гуманитарную помощь бойцам СВО

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Временно исполняющий полномочия главы Воскресенска Алексей Малкин встретился с представительницами женского бизнес-сообщества. Он вручил участницам «Нежного бизнеса» благодарственные письма за благотворительные проекты и поддержку бойцов СВО.

Основала сообщество «Нежный бизнес» в Воскресенске Татьяна Чуваткина. Она осуществила свою мечту, став совладелицей швейного производства, и вдохновила десятки женщин развивать собственное дело. Сейчас объединение насчитывает почти сотню участниц. Они подвели итоги работы в преддверии Международного женского дня.

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«Я хочу вас поздравить с наступающим 8 Марта, пожелать оставаться такими же прекрасными, очаровательными, чтобы бизнес у вас развивался. Спасибо вам за то, что пригласили. Я готов как можно чаще к вам приходить, помогать, поддерживать. Еще раз хочу сказать — мои двери для вас всегда открыты», — сказал на встрече временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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Бизнес-леди также обсудили участие в проекте «Деловые связи». Он предполагает выход воскресенских товаров и услуг на новый рынок. Среди них — продукция компании «Комбучай». Екатерина Кириллова с 2017 года занимаемся производством и дистрибуцией одного из старейших в мире напитков — кваса на основе чайного гриба.

Екатерина не побоялась начать свое дело с нуля во многом благодаря поддержке единомышленниц из «Нежного бизнеса». В этом году продукция «Комбучай» стала финалистом федеральной премии в сфере ЗОЖ и экологии в номинации «Лучший полезный напиток».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с женами военнослужащих в Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске. Женщины поблагодарили его за поддержку участников СВО и помощь их семьям в решении различных бытовых вопросов.

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