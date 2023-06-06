Подмосковье 06 июня 2023, 09:41 Участнику СВО из Солнечногорска передали гуманитарную помощь для сослуживцев во время отпуска

Читать 360tv в

Николай приехал домой, в Солнечногорск, на день рождения сына. Организовать двухнедельный отпуск помог губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который получил трогательное письмо супруги военного. Обратно в зону СВО военнослужащий вернется с партией гуманитарного груза для сослуживцев.

«Мы приезжали, поздравляли Николая с началом отпуска и днем рождения сына. Побеседовали с ним о том, что конкретно нужно ребятам в зоне СВО, в чем есть потребность для решения боевых задач», — рассказывает глава Солнечногорска Константин Михальков.

Реклама

За две недели администрация городского округа, предприятия и местное отделение «Боевого братства» собрали все строго по списку. Вместе с партией ценного груза передали герб округа, флаг ветеранской организации и письма от школьников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить вопрос с оформлением документов на замену протеза руки участника специальной военной операции.