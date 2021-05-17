Подмосковье станет участником всероссийского урока мужества «Знаменосцы Победы» 21 мая

Всероссийский урок «Знаменосцы Победы» проведут 21 мая. Зрителями станут школьники, студенты и кадеты из всех регионов страны. Присоединится и Подмосковье.

Организаторами станут движение «Бессмертный полк России» и некоммерческое партнерство «КиТ». Урок мужества состоится в 14:00.

Его подготовят сразу в онлайн- и офлайн-форматах. Он пройдет в рамках международного медиапроекта «Свидание с Россией».

В рамках урока состоится трансляция из студии в Смоленске — на родине Героя Советского Союза Михаила Егорова, который с младшим сержантом Мелитоном Кантарией под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузил Знамя Победы на крыше немецкого Рейхстага.

На прямой связи со Смоленском будут студии в Махачкале, Уфе, Брянске, Туле, Санкт-Петербурге, Красноярске, Подмосковье и Москве.

Зрители увидят кадры хроники Великой Отечественной войны, видеоматериалы о мужестве потомков героев, подхвативших Знамя Победы, сегодняшних участниках «Бессмертного полка».