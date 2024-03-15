Подмосковье 15 марта 2024, 10:15 Участники Всемирного фестиваля молодежи встретились со студентами колледжа имени Никулина в Подольске Телеканал «360»

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Делегация из Подольска побывала на Всемирном фестивале молодежи. После возвращения домой 12 ребят провели встречу со студентами в подольском колледже имени Александра Никулина. Они поделились опытом, рассказали о самом мероприятии и о новых друзьях из других стран.

Всемирный фестиваль молодежи объединяет неравнодушных людей со всей планеты. Он проходил на федеральной территории Сириус. Участие в нем приняли 20 тысяч россиян и иностранных граждан из разных сфер: спорт, медиа, общественная деятельность, наука, бизнес, волонтерство, международное сотрудничество, образование, культура и детские организации. Они встретились для открытого разговора и обмена мнениями.

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«У нас 12 представителей молодежи городского округа Подольск прошли отборочный тур и попали на Всемирный фестиваль молодежи, который прошел с 1 по 7 марта в городе Сочи. Это одни из лучших ребят — самые активные и творческие, которые представляли наш город в составе делегации Московской области», — рассказала начальник отдела комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск Наталья Горбунова.

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