Подмосковье 27 марта 2024, 13:28 Участники СВО получили гуманитарную помощь от волонтеров из Электростали Пресс-служба администрации города или района

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Волонтеры пункта «Электростальский тыл» и Центра поддержки семей участников СВО собрали гуманитарный груз для бойцов. Им отправили полезные вещи и дизельный генератор.

Как рассказали в администрации округа, в конце февраля участник СВО обратился за помощью в администрацию Электростали. Он попросил приобрести оборудование и вещи, которые помогут облегчить быт бойцов.

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Волонтеры собрали все необходимое и отправили в пункт назначения.

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