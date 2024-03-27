27 марта 2024, 13:28
Участники СВО получили гуманитарную помощь от волонтеров из Электростали
Волонтеры пункта «Электростальский тыл» и Центра поддержки семей участников СВО собрали гуманитарный груз для бойцов. Им отправили полезные вещи и дизельный генератор.
Как рассказали в администрации округа, в конце февраля участник СВО обратился за помощью в администрацию Электростали. Он попросил приобрести оборудование и вещи, которые помогут облегчить быт бойцов.
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Волонтеры собрали все необходимое и отправили в пункт назначения.
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Волонтеры
Электросталь
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