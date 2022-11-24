Важное 24 ноября 2022, 08:55 Андрей Воробьев: участники СВО из Подмосковья получат помощь с реабилитацией

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Участники спецоперации из Подмосковья получат помощь с реабилитацией и протезами. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал во время беседы с бойцами 45-й гвардейской бригады специального назначения ВДВ в Одинцове. Беседу транслировало радио Sputnik.

Губернатор подчеркнул, что, прежде чем отправиться в зону СВО, мобилизованные проходят обязательную подготовку.

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«Они учатся стрелять, обучаются всему, что связано с инженерной подготовкой, с оказанием первой медицинской помощи. И на фоне всего этого мы доукомплектовываем снаряжение, будь то аптечки или сопутствующие вещи», — сказал Воробьев.

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Он подчеркнул, что военнослужащих обеспечат поддержкой и в вопросах реабилитации, восстановления здоровья. Для этого в Подмосковье работают профильные санатории.

Что касается реабилитации — подавайте заявки. Это я с командиром говорю. Мы их будем удовлетворять. И есть еще такой немаловажный элемент дальнейшей работы — это помощь тем, кто нуждается в протезах Андрей Воробьев.

Он призвал командиров военных частей передавать актуальную информацию о том, какая помощь необходима бойцам.

«Будем искать возможности, чтобы ребятам оказать необходимую помощь и поддержку. Понимаем, что это важно, поэтому мы здесь тоже будем с вами в этом вопросе», — сказал Воробьев.

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