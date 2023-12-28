Подмосковье 28 декабря 2023, 18:37 Участники СВО из Павловского Посада приехали в отпуск в костюмах Дедов Морозов Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Двое бойцов из зоны СВО приехали в родной Павловский Посад в образах Дедов Морозов. Так, Батовы ждали главу семейства более восьми месяцев.

Семья у бойца большая и дружная. Писали письма не только папе, но и его боевым товарищам, с каждым конвоем отправляли гуманитарную помощь. В одной из посылок от семьи военнослужащий нашел подарок от сына, тот сделал его своими руками — талисман в виде мышонка. С этой игрушкой боец прошел не один бой, говорит, он его охраняет.

Реклама

«Должен был приехать сначала в начале декабря, потом 15 декабря тоже не получилось, 18 декабря не получилось. И вот на Новый год наш самый большой подарок. У нас это все получилось за два дня, поэтому все очень рады», — рассказала жена военнослужащего Алла Батова.

За время отсутствия отца дочь пошла в первый класс, а сын помогал маме убирать снег и носить покупки. Самая младшая дочь подросла и уже узнает папу.

Еще один боец прибыл домой в костюме Деда Мороза. Его ждала семья Ларионовых. Владислав служит в зоне СВО уже два года. С семьей созванивался по возможности: раз в неделю или две-три.

«Вы знаете, в любви признаваться стал чаще. Ну и я, соответственно, тоже. Потому что глаз замыливается, бытовуха. А когда разлука… Да, ощущается, что не хватает. Даже когда ругаемся, все равно не хватает», — рассказала супруга бойца Екатерина Ларионова.

Бойца встретили с теплотой. Семья уже планирует, как проведет праздничные дни. Желание дочек — прокатиться с папой на самой страшной карусели в парке аттракционов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу. В праздники каждый сможет найти что-то по душе.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».