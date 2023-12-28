Подмосковье 28 декабря 2023, 13:07 «Разные возможности для каникул». Губернатор Воробьев — о программах к Новому году Андрей Воробьев рассказал о новогодней афише Подмосковья Фото: Константин Семенец

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Для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу. В праздники каждый сможет найти что-то по душе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Наши легендарные хоккеисты, фигуристы, артисты очень активны. Я благодарен всем за активное участие и постоянные поездки по городам», — отметил Воробьев.

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Для гостей есть разные возможности провести каникулы: покататься в парках на лыжах, посетить мастер-классы, выставки, хоккейные матчи или ледовые представления Ильи Авербуха. По словам губернатора, каждое шоу собирает около трех-четырех тысяч человек.

«Очень надеюсь, что Новый год мы проведем достойно, наша система правоохранительная всегда работает в усиленном режиме на новогодние праздники, потому что безопасность — это базовое требование», — заключил губернатор.

В этом году Московская область отказалась от праздничных салютов. Воробьев подчеркнул, что все, что сейчас нужно — это быть вместе с семьей, вместе со страной.

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