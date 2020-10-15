Более 85 тысяч школьников Подмосковья стали участниками бесплатного проекта «Билет в будущее»

В этом году Подмосковье организовало для проекта 54 площадки. Принять участие в профориентационных мероприятиях ребята могут на месте или онлайн. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Школьники смогут попробовать себя в 89 разных компетенциях. Такой проект реализуют в Московской области с прошлого года.

За это время получено много положительных отзывов от наших школьников. Это уникальная возможность для ребят. А сначала участникам предлагается пройти онлайн-тестирование — оно позволит определить профессиональные интересы, сильные и слабые стороны ребят Ирина Каклюгина.

Затем, как отметила Ирина Каклюгина, начинается погружение школьников в профессиональную среду — в этом их поддержат опытные наставники. Полученный ребятами опыт поможет им выбрать направление, в котором интересно развиваться дальше.