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    15 октября 2020, 14:53

    Более 85 тысяч школьников Подмосковья стали участниками бесплатного проекта «Билет в будущее»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Участниками развивающего проекта «Билет в будущее» стали уже более 85 тысяч школьников из Подмосковья. Ребята из 6-11-х классов смогут изучить свои сильные и слабые стороны, определиться с интересными для них профессиями.
    Более 85 тысяч школьников Подмосковья стали участниками бесплатного проекта «Билет в будущее»

    В этом году Подмосковье организовало для проекта 54 площадки. Принять участие в профориентационных мероприятиях ребята могут на месте или онлайн. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

    Школьники смогут попробовать себя в 89 разных компетенциях. Такой проект реализуют в Московской области с прошлого года.

    За это время получено много положительных отзывов от наших школьников. Это уникальная возможность для ребят. А сначала участникам предлагается пройти онлайн-тестирование — оно позволит определить профессиональные интересы, сильные и слабые стороны ребят

    Ирина Каклюгина.

    Затем, как отметила Ирина Каклюгина, начинается погружение школьников в профессиональную среду — в этом их поддержат опытные наставники. Полученный ребятами опыт поможет им выбрать направление, в котором интересно развиваться дальше.