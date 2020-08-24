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    24 августа 2020, 21:34

    «Билет в Будущее» получили уже более 16 тысяч подмосковных школьников

    Анастасия Максимовских , Екатерина Гурова

    Свыше 16 тысяч учеников 6-11 классов из Подмосковья зарегистрировались на электронной платформе проекта «Билет в будущее». Ребятами уже пройдено порядка 45 тысяч тестов на определение своих профессиональных предпочтений, рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
    «Билет в Будущее» получили уже более 16 тысяч подмосковных школьников

    По ее словам, проект «Билет в будущее» реализуется во всех муниципальных образованиях Московской области.

    «Проект дает ребятам уникальную возможность окунуться в мир профессий, найти себе дело по душе. Для участия в проекте нужно пройти регистрацию на платформе, где у каждого имеется свой личный кабинет — это очень удобно. В этом году мероприятия проекта пройдут на 54 подмосковных площадках — это наши колледжи и вузы. С 22 августа на них уже проводятся практические мероприятия в очном и онлайн-форматах», — отметила Каклюгина.

    «Билет в будущее» — это проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11 классов. Он реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Оператором проекта выступает союз «Молодые профессионалы Worldskills Russia».

    В 2019 году Московская область вошла в число субъектов, которые могут участвовать в мероприятиях проекта.

    Новости SMI.FM