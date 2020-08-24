«Билет в Будущее» получили уже более 16 тысяч подмосковных школьников

По ее словам, проект «Билет в будущее» реализуется во всех муниципальных образованиях Московской области.

«Проект дает ребятам уникальную возможность окунуться в мир профессий, найти себе дело по душе. Для участия в проекте нужно пройти регистрацию на платформе, где у каждого имеется свой личный кабинет — это очень удобно. В этом году мероприятия проекта пройдут на 54 подмосковных площадках — это наши колледжи и вузы. С 22 августа на них уже проводятся практические мероприятия в очном и онлайн-форматах», — отметила Каклюгина.

«Билет в будущее» — это проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11 классов. Он реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Оператором проекта выступает союз «Молодые профессионалы Worldskills Russia».

В 2019 году Московская область вошла в число субъектов, которые могут участвовать в мероприятиях проекта.