Подмосковье 24 августа 2023, 04:00 Участники конкурса на звание лучшего на премию губернатора поделились опытом на вебинарах

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Участники отбора на премию губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере образования» рассказали о своем опыте на вебинарах. Мероприятия прошли по 20 номинациям.

«Организационное сопровождение конкурса на региональном этапе традиционно осуществляет ИРО АСОУ», — сообщили в министерстве образования региона.

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Наибольшее число участников выступили в номинациях «Преданность профессии», «Лучшая практика в дошкольном образовании» и «Школа полного дня». Конкурс проводится для повышения престижа педагогической профессии и поощрения лучших учителей региона.

«Денежное поощрение губернатора Московской области в размере 300 тысяч рублей получают победители по каждой из 20 номинаций», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году педагоги региона поставили рекорд. Три учителя из разных округов подготовили по шесть учеников, которые получили 100 баллов по результатам ЕГЭ.

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