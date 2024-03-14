Подмосковье 14 марта 2024, 15:07 Участники клуба «Активное долголетие» провели кулинарный мастер-класс для учеников Глуховской школы-интерната в Ногинске Телеканал «360»

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В рамках Масленичной недели участники клуба «Активное долголетие» из Ногинска провели кулинарный мастер-класс для учеников Глуховской школы-интерната № 2. Мероприятия приурочены к акции «Неделя добрых дел».

Во время мастер-класса дети писали письма на фронт, расписывали пряники и готовили блины, приобщаясь к традициям Масленицы.

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Участницы клуба поделились фирменными рецептами и семейными традициями с учениками школы. После мастер-класса все смогли насладиться ароматными блинами, чаем и вареньем, обогащая свой опыт и знания о Масленичной неделе.

Этот веселый и вкусный мастер-класс стал не только поводом для приятного времяпровождения, но и возможностью узнать больше о традициях и обычаях Масленицы для всех участников.

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