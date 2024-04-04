Подмосковье 04 апреля 2024, 14:13 Участники клуба «Активное долголетие» из Ступина посетили Коломну Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

Участники проекта «Активное долголетие» посетили экскурсию в Коломенский кремль и музей пастилы. Такие экскурсии стали одним из главных напрвалений клуба.

Как рассказали в администрации округа, участники «Активного долголетия» посетили Коломенский кремль и музей «Коломенская пастила». Для них организовали экскурсию с чаепитием.

Реклама

«Экскурсионная поездка была очень интересной и насыщенной. Мы получили массу положительных эмоций и новых знаний», — поделились участники поездки.

Такие поездки — одно из направлений клуба. Их устраивают регулярно по поручению губернатор Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».