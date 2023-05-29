Подмосковье 29 мая 2023, 22:12 Участники из Подмосковья победили на всероссийском конкурсе спортивных проектов

Читать 360tv в

В третьем сезоне всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре!» победили участники из Московской области. С их работами конкурировали более 4,5 тысячи инициатив.

«Много очень проектов, которые объединяют и разные форматы, и разные виды спорта. Такого не было в предыдущие годы. В этом году лидерская номинация у нас — „Дети в спорте“. Более 1,3 тысячи заявок», — сообщила гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Реклама

Каждый проект — это несколько десятков или сотен людей, которые не представляют свою жизнь без спорта.

«Самое главное — чувствовать ответственность друг перед другом. А любой проект — это ответственность за команду, из которой она состоит. И за команду, которая его реализует. И радость, когда это все получается», — заявил министр спорта России Олег Матыцин.

С октября прошлого года члены экспертного совета конкурса отсматривали презентации участников. Из общего числа заявок отобрали лучшие 250 проектов. Затем в финал вышли 25 работ. В апреле участники защитили свои проекты перед независимым жюри.

Проекты разделили по номинациям: «Точка старта», «Масштаб», «Безграничные возможности», «Дети в спорте» и другие. Победителям вручили дипломы и сертификат на 300 тысяч рублей.

Проект «Лучший урок физкультуры» родился в Котельниках, но уже распространился в других городах России. Инициатива победила в своей номинации. Ее авторы также взяли Гран-при турнира. Они вспомнили старую игру резиночки, которые и зацепили членов жюри.

«Детям очень нравится <…> Они говорят, что это был лучший урок физкультуры. И просто балдеют, особенно пацаны, у которых уже начинается соревновательный процесс, кто выше прыгнет и кто попадет на резинку», — сообщила автор проекта Елена Ветрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры, отвечающей вызовам времени.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».