Подмосковье 25 мая 2023, 17:12 Участники «Активного долголетия» присоединились к акции «Шаги здоровья» в Одинцове Мария Шматкова

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Спортивная акция «Шаги здоровья» состоялась в городском округе Одинцово. Мероприятие по скандинавской (северной) ходьбе посетили около 300 членов движения «Активное долголетие» из девяти муниципалитетов региона.

«Я занимаюсь северной ходьбой всего два года, жалею, что не начала тренировки раньше. Движение для меня жизнь. Понравилась трасса в Одинцовском парке, прошли в хорошем темпе 2,5 километра, хорошую дистанцию выбрали организаторы», — поделилась одна из участниц акции.

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По словам начальника управления социального развития городской администрации Ирины Баженовой, северная ходьба в Одинцове пользуется большим спросом. Этот вид спорта является полезным и оптимальным занятием для старшего поколения

«В нашем клубе „Активное долголетие“ зарегистрировано 11 тысяч участников, и это количество постоянно растет. Мы рады сегодня принимать в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха любителей этого направления из разных округов», — отметила Баженова.

Тренировки по северной ходьбе в комплексе проходят регулярно. Благодаря уверенному старту представители Одинцова оказались на финише первыми. После забега для всех участников приготовили горячий чай и кашу.

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