Подмосковье 16 марта 2023, 18:37 Участник СВО пройдет реабилитацию после перелома позвонков в госпитале Балашихи

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Доброволец Алексей с позывным «Святой» попал под обстрел в Луганской области в январе этого года. Бойцу удалось выбраться, несмотря на контузию и перелом остистых отростков позвонков. Сейчас военный проходит реабилитацию в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Балашихе.

Алексей отправился в зону СВО из балашихинского военкомата в октябре прошлого года. Старший сержант отправился защищать страну без сомнений.

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«Надо защищать родину, жену, детей, друзей, братьев, сестер, родителей — всех. Поэтому ничего в этом страшного нет», — рассказал Алексей.

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В середине января в Сватовском районе Луганской области Алексей с товарищами попали под обстрел. Сначала противники атаковали дронами, после этого в ход пошел танк.

«Какой-то снаряд прилетел. Я не знаю, какой он был, но волна была настолько сильная, что меня откинуло на пять метров вперед. Я, конечно, был в броне, в каске, ударился головой об землю. Меня чуть-чуть в сознание привели и побежали дальше, — поделился Алексей.

В результате у бойца диагностировали среднюю контузию и перелом остистых отростков шестого и седьмого позвонков. Спустя месяц Алексея перевезли в госпиталь в Белгороде. Там его нашли волонтеры. Они отправили мужчину самолетом в военный аэропорт Чкаловский, а оттуда в госпиталь Балашихи. С самого начала за ним закрепился позывной «Святой».

«В общем, когда в Белоруссии выдавали нам подсумки, подсумок у меня подписан „Святой“. То есть никто ничего не выбирал, сказали: „Вот на, ты святой“. И как-то прижилось», — пояснил Алексей.

Сейчас боец проходит реабилитацию в филиале № 3 главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Балашихе. Рядом с сержантом находятся самые близкие. Отец тоже военнослужащий. 29 лет он служил на боевых вертолетах.

«Пытался его отговорить от тех романтических иллюзий военной службы, что это не все так как в кино будет происходить. Ведь как только он зашел в Украину, связь с ним сразу же прекратилась. Больше двух недель никаких известий», — поделился отец Алексея Андрей Юрьевич.

В ближайшие месяцы Алексею предстоит пройти полный курс лечения: физиотерапия, капельницы, обезболивающие. После восстановления военный сможет вернуться к семье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в военном госпитале Подольска и поблагодарил врачей за качественную реабилитацию военных.

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