Подмосковье 30 мая 2023, 10:37 Участник СВО из Серпухова решил вступить в партию «Единая Россия»

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Участник СВО из Серпухова вернулся домой на время отпуска и решил стать членом «Единой России». Его заявление на вступление в ряды партии приняли единогласно.

Заместитель главы администрации городского округа Серпухов Татьяна Орлова встретилась с участником СВО Евгением, который пришел в местное отделение «Единой России» с инициативой вступить в ряды партийцев. Татьяна Орлова, будучи членом политсовета партии, поддержала решение мужчины.

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Приняв заявление, секретарь первичного отделения № 6 партии «Единая Россия» Александр Инюткин вручил военнослужащему «Знамя Победы». А председатель серпуховского отделения Московской областной организации ветеранов Эрна Кузнецова передала Евгению и его сослуживцам рисунки учеников школы № 5, поделки детей сотрудников завода «Металлист» и письма от старшего поколения.

Евгений ушел в зону СВО добровольцем. Дома его ждут жена и двое детей. За семью военнослужащий спокоен, потому что администрация Серпухова оказывает родным всестороннюю поддержку.

Сегодня на базе местного отделения партии «Единая Россия» в Серпухове работает пункт сбора гуманитарной помощи и штаб поддержки семей военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьи бойцов СВО получат помощь фонда «Защитники Отечества».

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