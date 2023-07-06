Подмосковье 06 июля 2023, 00:30 Участник СВО из Подмосковья занялся паралимпийским хоккеем после ранения

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Участник СВО из Подмосковья Николай получил серьезное ранение в ходе боевых действий. После восстановления боец решил заняться паралимпийским хоккеем и пополнил состав региональной команды «Феникс». О начале спортивной карьеры на льду военнослужащий рассказал «360».

Хоккеем Николай увлекается с раннего детства. Впервые будущий спортсмен увидел игровую площадку вместе с отцом, с тех пор юноша всерьез увлекся этой дисциплиной.

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«На самом деле, это другой хоккей, он очень сильно отличается. С виду думаешь: „Что здесь? Толкайся и толкайся“, но координация совсем другая, очень тяжелый вид спорта, на самом деле», — поделился участник СВО.

После реабилитации мужчину принял следж-хоккейный клуб из Московской области «Феникс», одна из сильнейших команд страны. На счету коллектива — шесть побед в чемпионате России и ряд международных наград. В текущий момент игроки клуба готовятся к началу очередного национального первенства.

«Нормальный парень. Быстро, мне кажется, он отошел от этой своей тяжелой травмы. Нормально с ребятами общается, и все у него хорошо. Мы с нуля с каждым готовы работать и тренировать», — рассказал главный тренер СХК «Феникс» Валерий Карпов.

Попасть на сборы команды Николаю помогли в фонде «Защитники Отечества». Молодому человеку обеспечили проживание вблизи тренировочной базы, чтобы он не пропускал тренировки. Мужчина восхищается новыми товарищами и планирует их догнать по уровню мастерства для игры на равных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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