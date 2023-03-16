Подмосковье 16 марта 2023, 10:54 Учащиеся Подмосковья совершили более 13 миллионов поездок в автобусах «Мострансавто» с начала учебного года

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С начала учебного года школьники и студенты Подмосковья совершили более 13 миллионов поездок на автобусах «Мострансавто». Это на миллион больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом с начала 2023 года по транспортным картам «Стрелка» было зафиксировано свыше 4,8 миллиона транзакций в автобусах компании.

Самым востребованным маршрутом за семь месяцев у школьников и студентов стал № 344с «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро „Ховрино“)». Им воспользовались более 178 тысяч раз. Вторым по популярности стал маршрут № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка», третьим — № 21 «станция Пушкино — Красноармейск». Маршрутами воспользовались более 177 тысяч и более 143 тысяч раз соответственно.

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По карте учащегося действуют специальные льготы и тарифы. Чтобы оплатить проезд «Стрелкой», необходимо своевременно пополнить баланс. Оплату можно произвести и банковской картой, при этом пользуясь привычными скидками «Стрелки». Чтобы привязать льготу на проезд к карте «Мир», необходимо оформить заявление на региональном портале госуслуг.

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Отмечается, что принудительно высаживать подростка, которому нет 16 лет и которого не сопровождают взрослые, запрещено. Специалисты компании внимательно отслеживают и проверяют все сообщения, связанные с информацией о высадке детей. В каждом случае меры по урегулированию ситуации принимаются в соответствии с обстоятельствами случившегося.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье запустили 49 новых автобусов с USB и кондиционерами.

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