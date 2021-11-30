Учащиеся IT-Cube в Электростали освоили создание программ виртуальной реальности

В Электростали более 800 детей учатся в лаборатории разработки приложений виртуальной реальности. Центр IT-Cube был создан благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» и приоритетному президентскому проекту «Доступное дополнительное образование детей».

Источник фото: телеканал «360»

В IT-Cube разрабатывают сервисы, программы и приложения для обучения детей в виртуальной реальности, а также для индустрии развлечений. Кроме того, VR/AR-продукты, созданные в лаборатории, используют, например, в благоустройстве города.

«Стране требуются специалисты в области IT, в области инженерии. Нехватка кадров и дополнительное образование решает эти вопросы. Пытаемся научить детей перспективным отраслям в области IT», — отметил педагог дополнительного образования Марк Порошин.

Источник фото: телеканал «360»

В центре детей обучают системному администрированию, цифровой гигиене и работе с большими данными. Здесь также создают новых роботов.

Занятия проходят с нулевого уровня подготовки. Образовательные курсы ведут педагоги-наставники, прошедшие специальное обучение и стажировку.

Источник фото: телеканал «360»

На базе IT-Cube в Электростали учатся более 800 детей от 7 до 18 лет.

«Так как мы с вами живем в современном мире и вся наша жизнь зависит от гаджетов, которые работают посредством различных технологий, детям очень важно уметь использовать эти гаджеты правильно, во благо и с пользой для себя. Здесь мы их этому учим», — сказала заместитель директора детского центра «Росток» Ксения Канунникова.

За три года работы центра его воспитанники стали постоянными участниками олимпиад и конкурсов различных уровней. Сейчас здесь работают над усовершенствованием программ для дистанционного обучения.