Роботы и цифровая экономика. О чем говорят и что показывают на Tech Week в Сколкове

Коммуникационные платформы, VR, цифровая экономика, блокчейн — с каждым днем этих слов в нашей речи становится все больше. И люди, которые работают на выставке Tech Week в Сколкове, говорят, что это повседневность, от этого не уйти и к этому нужно привыкать.

Большинство спикеров конференции — практики. Кстати, это изюминка площадки — все, что тут презентуется, уже проверено рынком.

«Мы в меньшей степени рассказываем про космические корабли, бороздящие просторы Большого театра. Наша вся установка практически ко всем участникам — это про работающий кейс где-то, и мы базово, по умолчанию говорим только о том, что уже было сделано. Мы сильно не забегаем вперед, потому что об этом можно красиво говорить, но в этом мало практической пользы», — говорит продюсер конференции Tech Week Олег Петряшев.

Конференция собрала пять тысяч гостей со всей страны и ближайших государств. Для больших компаний тут представлено множество предложений, связанных с IT и цифровизацией.

Обычным посетителям интересно пощупать что-то практичное, приближенное к жизни. Например, роботы и VR. Первые все плотнее входят в нашу жизнь, к примеру, робопсы сегодня уже никого не удивляют. Конструкция отработанная, проверенная, теперь дело за малым — постоянным улучшением двигателей и батарей, а применение рынок им уже определил.

«На данный момент собака может быть автономной, выполнять задачу патрулирования как система видеонаблюдения. В качестве охраны какого-нибудь предприятия она может служить», — рассказал специалист роботостроительной компании Александр Сергиевский.

А вот виртуальной реальностью интересуются все — как отдельные люди, так и целые корпорации. Примеров использования VR масса, однако сами разработчики начали привлекать специалистов, чтобы позаботиться о психическом здоровье пользователей.

«Люди реально „отлетают“. Уходят от ответственности, еще больше от своей жизни, от ситуаций здесь и сейчас. И вот тренд с развитием этой виртуальной реальности — будет еще большее заземление людей, то есть главное человеку — поймать этот баланс», — отмечает психолог-гипнолог, сотрудник компании-разработчика Анна Шкарина.

А ведь рост индустрии только набирает обороты, одно открытие ускоряет несколько сфер, создаются устройства, до этого существовавшие только на страницах фантастических романов. Это отдельный мир, который бежит вперед семимильными шагами.

Мы проводим Tech Week два раза в год, потому что за полгода успевает многое измениться, очень живая индустрия. Мы хотим уходить в формат фестивальный, если вы посмотрите, тут много всего происходит — не только доклады и выставки, есть возможность встречаться с менторами, есть презентация стартапов Олег Петряшев продюсер конференции Tech Week.

Всего тут представлено множество направлений: биомедицина, финтех, нейросети, инвестиции, маркетинг. Tech Week проходит с 9 по 11 ноября в технопарке «Сколково».