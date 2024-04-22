Подмосковье 22 апреля 2024, 16:32 Уборку дворов и проездов от мусора провели в Истре Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Закончился первый цикл весенних работ в рамках месяца чистоты и порядка. Городские службы в Истре вымыли и очистили дворы и проезды от песка и мусора, оставшегося после зимы.

С начала апреля рабочие убрали мусор и отмыли проезды и тротуары на территории более 500 тысяч квадратных метров. Также очистили газоны на территории свыше 170 тысяч квадратных метров, собрали и вывезли более 210 кубометров листвы.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Второй цикл весенних работ муниципальной службы стартовал на прошлой неделе. Муниципальное бюджетное учреждение «Додхибимр» проводит покраску бордюров. Обновлен внешний вид бортовых камней по адресам: поселок Глебовский, улица Микрорайон, село Онуфриево, улица Центральная, поселок Первомайский, деревня Кострово.

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