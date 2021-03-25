Работников сферы культуры Подмосковья поздравили с их праздником

Работников сферы культуры Подмосковья поздравили с профессиональным праздником. В регионе их более 33 тысяч. Это сотрудники библиотек, школ искусств, музеев и театров. По словам министра культуры области Елены Харламовой, они формируют традиции и ценности.

Она поблагодарила работников за преданность профессии и вклад в развитие этой сферы. В Подмосковье насчитывается почти 2,3 тысячи культурных учреждений.

Вы сохраняете культурное наследие региона, формируете его новые традиции и ценности. Благодарю вас за творчество, поиск нового и преданность своей профессии! Я желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия Елена Харламова.

В Подмосковье работают уже 935 библиотек, 923 учреждений культурно-досугового типа, 196 образовательных центров, 100 кинотеатров, 93 музея, 27 театров, 12 концертных организаций.

А в преддверии праздника подмосковных работников культуры поздравил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что каждый Дом искусств дает очень многое детям и взрослым, является центром притяжения.