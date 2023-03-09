Подмосковье 09 марта 2023, 11:55 Тысячный с начала года ребенок родился в перинатальном центре Наро-Фоминска

Читать 360tv в

Врачи перинатального центра в Наро-Фоминске приняли уже тысячу новорожденных с начала года. Юбилейным по счету ребенком стал мальчик весом 3030 граммов и ростом 50 сантиметров.

«Мальчик родился в результате естественных родов. Мама и новорожденный находились на совместном пребывании, а сейчас они уже выписаны домой», — рассказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Реклама

Наро-Фоминский перинатальный центр курирует восемь городских округов Подмосковья с численностью населения более 800 тысяч человек. Роддом специализируется на оказании помощи беременным с кардиальной патологией.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.