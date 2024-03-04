Подмосковье 04 марта 2024, 19:40 Тысячный ребенок весом более 4 килограммов родился в перинатальном центре в Балашихе

Читать 360tv в

Тысячный младенец родился в перинатальном центре в Балашихе. Богатыря весом более четырех килограммов назвали Василием.

Это уже четвертый ребенок в семье Никитиных. По словам врача акушера-гинеколога ГБУЗ МО МОПЦ Ксении Афанасьевой, роды были непростыми.

Реклама

«Роды были программированные, потому что это крупный малыш. Мы сделали амниотомию, вскрыли околоплодные воды и запустили пациентку в процесс родов. Роды протекали со своими особенностями. Благодаря слаженной команде и самой пациентке, и ее хорошему бодрому настрою у нас все сложилось прекрасно», — рассказала Афанасьева.

Счастливый отец Сергей Никитин поблагодарил врачей родильного дома.

«Четвертый ребенок, желанный. Здоровья, конечно, жене моей. По-другому никак. Благодарность большая роддому, потому что малыш был большой, крупный. Тяжело она родила, врачам отдельное спасибо», — пояснил Никитин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».