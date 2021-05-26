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    26 мая 2021, 11:16

    Подмосковные ветеринары приняли 2 тысячи животных с укусами клещей с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Ветеринарные клиники Подмосковья приняли более 1,9 тысячи обращений об укусах животных клещами в этом году. В первую очередь риску подвержены собаки, ведь клещи — переносчики пироплазмоза.

    Подмосковные ветеринары приняли 2 тысячи животных с укусами клещей с начала года

    Такому заболеванию подвержены собаки всех пород, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    В Подмосковье наблюдается ранняя активность клещей из-за теплой погоды

    Сергей Воскресенский.

    В прошлом году, по его словам, выявили 3,9 тысячи обращений об укусах животных клещами.

    Жителям напомнили, что в период активности клещей следует проводить регулярную обработку домашних животных от экто- и эндопаразитов.

    А если питомец получил укус, можно обратиться в ближайшую ветеринарную клинику или по телефону контактного центра в Минсельхозпроде +7 (495) 668-01-25.