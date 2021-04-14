14 апреля 2021, 16:05
Сезон активности клещей начался в Подмосковье
Жителей Подмосковья предупредили, что клещи начали делать «кусь». Об этом написали в Instagram областного комитета лесного хозяйства.
Клещи вышли из зимней спячки и начали охотиться. Жителей призвали быть внимательными и осторожными.
„Кусь“, — говорят клещи и выходят на охоту. Будьте внимательны! <…> Помните, что они переносят опасные заболевания
комитет лесного хозяйства Подмосковья.
В комитете лесного хозяйства Подмосковья уточнили, что среди серьезных болезней, о которых идет речь, например, клещевой энцефалит, боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, эрлихиоз и не только.
«Будьте осторожны! Используйте средства защиты», — сказали в ведомстве.
Жителям Подмосковья посоветовали осматривать себя и своих близких, а также домашних животных после прогулок по лесу.