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    14 апреля 2021, 16:05

    Сезон активности клещей начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Жителей Подмосковья предупредили, что клещи начали делать «кусь». Об этом написали в Instagram областного комитета лесного хозяйства.

    Сезон активности клещей начался в Подмосковье | Изображение 1

    Клещи вышли из зимней спячки и начали охотиться. Жителей призвали быть внимательными и осторожными.

    „Кусь“, — говорят клещи и выходят на охоту. Будьте внимательны! <…> Помните, что они переносят опасные заболевания

    комитет лесного хозяйства Подмосковья.

    В комитете лесного хозяйства Подмосковья уточнили, что среди серьезных болезней, о которых идет речь, например, клещевой энцефалит, боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, эрлихиоз и не только.

    «Будьте осторожны! Используйте средства защиты», — сказали в ведомстве.

    Жителям Подмосковья посоветовали осматривать себя и своих близких, а также домашних животных после прогулок по лесу.