Сезон активности клещей начался в Подмосковье

Жителей Подмосковья предупредили, что клещи начали делать «кусь». Об этом написали в Instagram областного комитета лесного хозяйства.

Клещи вышли из зимней спячки и начали охотиться. Жителей призвали быть внимательными и осторожными.

„Кусь“, — говорят клещи и выходят на охоту. Будьте внимательны! <…> Помните, что они переносят опасные заболевания комитет лесного хозяйства Подмосковья.

В комитете лесного хозяйства Подмосковья уточнили, что среди серьезных болезней, о которых идет речь, например, клещевой энцефалит, боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, эрлихиоз и не только.

«Будьте осторожны! Используйте средства защиты», — сказали в ведомстве.

Жителям Подмосковья посоветовали осматривать себя и своих близких, а также домашних животных после прогулок по лесу.