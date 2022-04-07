Почти 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Уже не менее 227 тысяч человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Московской области с начала года. Об этом во Всемирный день здоровья сообщили в Минздраве региона.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, попасть на прием можно как будние дни, так и по субботам.

Она напомнила, что в условиях пандемии диспансеризацию и профосмотры временно приостанавливали.

Но в марте, когда ситуация уже улучшилась, мы возобновили проведение обследований. Хочу еще раз напомнить о важности своевременной диагностики здоровья Светлана Стригункова.

Приемы проводят и по вечерам. В отдаленных уголках региона работают передвижные комплексы, оснащенные необходимым оборудованием.

Диспансеризация доступна всем желающим. Достаточно лишь обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.