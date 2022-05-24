Свыше 33 тысяч жителей Подмосковья получили социальную помощь с января

Жители Подмосковья получили социальную помощь на 88 миллионов рублей с начала года. Это коснулось более 33 тысяч человек.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что эта поддержка положена одиноко проживающим, семьям с низким доходом и не только.

Размер рассчитывается исходя из сведений обо всех доходах за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления Ирина Каклюгина.

Размер соцвыплаты может достигать шести тысяч рублей на каждого человека в семье.

Чтобы получить средства, необходимо подать заявку через «Госуслуги» Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сохранит все меры соцподдержки, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях.