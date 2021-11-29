Около 3 тысяч питомцев чипировали с начала года в Подмосковье
Еще 2836 питомцев чипировали в Подмосковье с начала года. В результате у животных появились электронные паспорта со сведениями о них, хозяевах, вакцинациях и болезнях.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, это поможет обезопасить животных и упростит жизнь их владельцам.
Эта процедура поможет находить владельцев, которые выгнали животных на улицу
Он добавил, что у питомцев появится гораздо больше шансов вернуться домой, если они потеряются.
Сейчас чипирование питомцев в России добровольное. Закон о том, чтобы эта процедура стала обязательной, может вступить в силу в 2022 году.
Как и где подать заявку?
Процедуру проводят во всех государственных ветеринарных клиниках. Она довольно быстрая и при этом безболезненная для питомцев.
«Идентификационный номер вносят в базу, а затем в паспорт животного ставят отметку с его индивидуальным номером», — уточнил Воскресенский.
Подать заявку можно в любой государственной ветклинике или по единому номеру +7 (495) 668-01-25.