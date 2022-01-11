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    11 января 2022, 13:44

    Почти 2 тысячи машин задействовали в очистке дорог Подмосковья от снега

    Анастасия Аброськина

    Более 1,7 тысячи машин применили для расчистки дорог Подмосковья после снегопада, прошедшего в выходные. Работа продолжается. Во вторник, 11 января, ожидается понижение температуры до −12 градусов.

    Почти 2 тысячи машин задействовали в очистке дорог Подмосковья от снега | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что особое внимание уделяют и расчистке остановок.

    За сутки вывезли более 50 тысяч кубометров снега. Весь снег должен быть убран к концу недели

    Алексей Гержик.

    В Минтрансе Подмосковья водителям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Их призвали быть внимательными, не превышать допустимую скорость, заранее притормаживать.

    Почти 2 тысячи машин задействовали в очистке дорог Подмосковья от снега | Изображение 2

    Кроме того, по возможности лучше на парковать свои машины на обочинах и проезжей части. Это поможет коммунальщикам быстрее очищать дороги.

    Ранее стало известно, что все дорожные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада.