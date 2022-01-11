Почти 2 тысячи машин задействовали в очистке дорог Подмосковья от снега

Более 1,7 тысячи машин применили для расчистки дорог Подмосковья после снегопада, прошедшего в выходные. Работа продолжается. Во вторник, 11 января, ожидается понижение температуры до −12 градусов.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что особое внимание уделяют и расчистке остановок.

За сутки вывезли более 50 тысяч кубометров снега. Весь снег должен быть убран к концу недели Алексей Гержик.

В Минтрансе Подмосковья водителям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Их призвали быть внимательными, не превышать допустимую скорость, заранее притормаживать.

Кроме того, по возможности лучше на парковать свои машины на обочинах и проезжей части. Это поможет коммунальщикам быстрее очищать дороги.

Ранее стало известно, что все дорожные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада.