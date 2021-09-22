Более 4,5 тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в Подмосковье за семь лет

Почти 200 фасадов домов капитально отремонтировали с января в Подмосковье, а за семь лет обновили более чем 4,5 тысячи. Это не только улучшает облик, но и позволяет сэкономить на отоплении до 30%.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, с начала года в регионе улучшили 186 фасадов домов. Почти половину из них отремонтировали по самым современным технологиям утепления. Это не только улучшает качество жизни, но и позволяет сэкономить на отоплении до 30% Антон Велиховский. Технологии утепления помогают поддерживать в помещении комфортные климат и температуру воздуха круглый год. Современные системы обладают негорючими свойствами — именно это позволяет экономить на отоплении. «До 2022 года мы планируем утеплить 494 фасада домов», — отметил генеральный директор Фонда капительного ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов. Увидеть адреса из программы капитального ремонта домов можно на интерактивной карте, размещенной на портале fkr-mosreg.ru.