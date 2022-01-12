Почти 4 тысячи домов отремонтируют до конца года в Подмосковье

Еще 3757 домов капитально отремонтируют до конца года в Подмосковье. Обновят кровли, фасады, лифты, инженерные системы. Все это улучшит качество жизни 660 тысяч человек.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в прошлом году программу капитального ремонта выполнили на 100%. В порядок привели более 2,3 тысячи домов.

На программу капитального ремонта домов в 2022 году выделено 34 миллиарда рублей Антон Велиховский.

В период с 2020 по 2022 год перед Подмосковьем стоит задача завершить ремонт восьми тысяч домов.

«Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

Жителям напомнили, что они смогут найти всю информацию о планах по ремонту домов в Московской области на 2022 год на интерактивной карте.