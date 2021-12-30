Жилищные условия 2 миллионов человек улучшили благодаря капремонту домов в Подмосковье

Программу капитального ремонта выполнили более чем на треть в Подмосковье с 2014 года. Она одна из самых крупных в России. Жилищные условия улучшили уже у двух миллионов человек.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, всего в программе 44 тысячи многоквартирных домов. Сейчас улучшили состояние уже более чем 14 тысяч из них.

Фонд капитального ремонта Московской области является самым большим в России Антон Велиховский.

По словам Валерия Николова, генерального директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, во многих рейтингах Подмосковье признали одним из лидеров этого направления.

Кроме того, высоко оценивают инновационные технологии и цифровые решения, применяемые для программы капитального ремонта.

Жителям напомнили, что они могут узнать о планах по ремонту домов в Московской области на 2022 год благодаря интерактивной карте.