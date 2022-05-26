Почти 17 тысяч датчиков утечки газа установят в квартирах Подмосковья к концу года

Еще 16,5 тысячи датчиков утечки газа установят до конца 2022 года в квартирах Московской области. Это сделают в рамках программы капитального ремонта.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, датчики установят при проведении ремонта газовых систем.

Одним из важных нововведений программы капремонта станет обязательная установка систем контроля загазованности Антон Велиховский.

Установка датчиков началась. Подмосковье реализует самую большую среди регионов России программу капитального ремонта домов.

«Будет установлено порядка 16,5 тысячи датчиков с клапанами при проведении ремонта систем газоснабжения в 336 домах», — уточнил Валерий Николов, генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья.

Московская область — лидер по объему капитального ремонта систем газоснабжения.

Ранее стало известно, что по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье усилили установку датчиков утечки газа.